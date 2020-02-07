Эхо войны: в молдавском селе обезврежены более 130 боеприпасов

Снаряды времен Второй Мировой Войны были доставлены в учебный центр Национальной армии для уничтожения в условиях максимальной безопасности.

КИШИНЕВ, 7 фев - Sputnik. Взрывотехники саперно-инженерного батальона Codru обезвредили арсенал из 136 взрывоопасных объектов в районе села Плоп Штюбей Каушанского района.

По словам начальника батальона, подполковника Адриана Ефроса, миссия по разминированию была выполнена командой саперов во главе с капитаном Александром Атрошченко, который отправился в регион по просьбе местных властей.

После исследования почвы военные обнаружили артиллерийские и метательные снаряды, а также противопехотные мины, которые были доставлены в учебный центр Национальной армии для уничтожения в условиях максимальной безопасности.

С начала 2020 года военные саперы участвовали в шести миссиях по разминированию, в ходе которых уничтожили 141 взрывоопасный объект.

Министерство обороны призывает граждан предупреждать о наличии обнаруженных боеприпасов местные власти. В случае обнаружения категорически запрещено трогать опасные объекты.

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