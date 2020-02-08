В Молдове добились более жесткого наказания для наркоторговцев

Трое наркоторговцев узнали приговор, но затем его обжаловали прокуроры и потребовали более строгого наказания.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Члены преступной группировки, получили более строгое наказание за хранение и продажу героина в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, повторного рассмотрения дела добилась Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

Как сообщает следствие, на скамью подсудимых попали двое мужчин и женщина, все из Кишинева.

"В течение двух месяцев 2015 года они хранили наркотики для распространения на территории молдавской столицы. В 2017 году суд назначил обвиняемым штраф и условное наказание", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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Однако прокуроры обжаловали вердикт. В результате 40-летние мужчина и женщина приговорены к тюремному заключению на 8 лет и лишению права заниматься фармацевтической деятельностью в течение 3 лет.

Еще один подсудимый, 49-летний мужчина, приговорен к 9 годам тюремного заключения с лишением права заниматься фармацевтической деятельностью в течение 4 лет.

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