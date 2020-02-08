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Белый порошок

Как несколько кишиневцев организовали бизнес на торговле наркотиками

© CC BY 2.0 / cbertel / Flour
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200208/29123027/chetvero-kishinevtsev-okazhutsya-v-tyurme-za-torgovlyu-opasnymi-narkotikami.html

Виновным грозит тюремный срок до 15 лет. Подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Раскрыта деятельность преступной группировки, которая специализируется на перевозке, распространении через электронные приложения и изготовлении синтетических наркотиков в о особо крупных размерах.

Пакеты с наркотиком.
© AFP 2019 / ANTHONY WALLACE
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Уголовное преследование ведется в отношении четырех мужчин из Кишинева в возрасте 30-40 лет. Под руководством прокуроров полицейские провели обыски в домах фигурантов дела и обнаружили пакеты предположительно с наркотиками синтетического типа, а также электронные весы, измельчитель для конопли, мобильные телефоны и другие электронные устройства, а также около 5 тысяч леев. На черном рынке доза синтетического наркотика стоит порядка 300-400 леев, а один грамм обойдется примерно в тысячу леев.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков. Виновным грозит тюремный срок до 15 лет. Подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего.

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