На улицах Кишинева появился неадекват - он матерится и нападает на женщин

В Кишиневе появляется все больше асоциальных элементов, их поведение возмущает, а встреча с ними не сулит ничего хорошего.

КИШИНЕВ, 8 фев - Sputnik. Пользователи социальных сетей все чаще замечают, что жить в главном городе страны становится все более небезопасно из-за неадекватного поведения некоторых деклассированных элементов общества, которые ведут себя вызывающе и представляют реальную опасность для здоровья и жизни законопослушных граждан.

Вот и в столичном секторе Рышкановка появился один из таких персонажей, который средь бела дня нападал на женщину, явно не являющуюся ему родственницей или знакомой, оскорбляя ее крайне нецензурными словами. © Sputnik / Rodion Proca Преступная Молдова: на что способны жители республики

Причем мужчина, по словам очевидцев, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, определить, как повел себя дальше этот индивид, отправившись своей дорогой по улицам Рышакновки, невозможно.

Ветераны МВД в интервью Sputnik Молдова неоднократно подчеркивали, что для наведения общественного порядка на улицах города должны быть усилены патрули, чтобы граждане могли чувствовать себя спокойно, выходя на работу или просто по своим делам. Лишь так, считают офицеры в отставке, удастся защитить жителей и гостей столицы от не вполне адекватных граждан, которые в любой момент могут перешагнуть запретную черту закона и навредить любому просто так, чтобы покуражиться, или поживиться за чужой счет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK