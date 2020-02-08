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ДТП

Серьезное ДТП на трассе Чимишлия-Каушаны: машина стала грудой металла

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200208/29129316/sereznoe-dtp-na-trasse-cimislia-causeni-mashina-prevratilsya-v-grudu-metalla.html

И снова причиной дорожно-транспортного происшествия мог стать алкоголь: по предварительным данным, водитель был пьян, ехал на высокой скорости и не справился с управлением.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Серьезное ДТП произошло на трассе Чимишлия-Каушаны рано утром в субботу. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением, вылетел на обочину и перевернулся, сообщается sputnik.md.

Девушка
© CC0 / Pixabay / Counselling
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По предварительным данным, автовладелец находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы происшествия заявляют, что BMW передвигался на большой скорости. В результате инцидента жертв нет. Водитель получил несколько травм.

На территории левобережья за прошедшие сутки произошло 10 аварий: 8 - в Тирасполе, по одному - в Бендерах и Рыбнице. По данным местных правоохранительных органов, в результате ДТП никто не пострадал.

Две аварии в Тирасполе произошли из-за того, что водители не учли погодные условия и не справились с управлением. Небольшой снег выпал на всей территории Приднестровья. 

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