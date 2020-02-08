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КПП

Крупная контрабанда на границе Молдовы: что нашли таможенники

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200208/29129425/crupnaya-kontrabanda-na-granitse-moldova-chto-nashli-tamozhenniki.html

По предварительной информации, контрабандная табачная продукция предназначалась для продажи на "черном" рынке Евросоюза.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Всего за неделю в Молдове было пресечено девять попыток контрабанды табачной продукции. Такие данные приводит Таможенная служба страны.

Мужчина курит сигарету, фото из архива
© Sputnik / Konstantin Chalabov
Один из начальников в Погранполиции причастен к контрабанде сигарет – видео

Один из последних случаев произошел на КПП в Леушенах на выезде из республики. При проверке транспортного средства Mercedes-Benz Sprinter с венгерскими регистрационными номерами сотрудники Таможенной службы обнаружили свыше 192 тысяч сигарет с белорусскими акцизными марками. За рулем автомобиля находился гражданин Украины.

Контрабандный товар, как выяснилось в результате сканирования транспортного средства, был спрятан в тайниках оборудованных в потолке и боковых стенах машины.

"По предварительной информации, мужчина намеревался продать табачную продукцию на "черном" рынке Евросоюза", - отметили в Таможенной службе.

Сигареты и автомобиль изъяты. Ведется следствие.

К слову, за 2019 год в рамках антитабачной кампании на молдавской границе предотвратили контрабанду 2,7 миллиона сигарет. Это в три раза больше, чем в 2018-м.

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