Крупная контрабанда на границе Молдовы: что нашли таможенники

По предварительной информации, контрабандная табачная продукция предназначалась для продажи на "черном" рынке Евросоюза.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Всего за неделю в Молдове было пресечено девять попыток контрабанды табачной продукции. Такие данные приводит Таможенная служба страны.

Один из последних случаев произошел на КПП в Леушенах на выезде из республики. При проверке транспортного средства Mercedes-Benz Sprinter с венгерскими регистрационными номерами сотрудники Таможенной службы обнаружили свыше 192 тысяч сигарет с белорусскими акцизными марками. За рулем автомобиля находился гражданин Украины.

Контрабандный товар, как выяснилось в результате сканирования транспортного средства, был спрятан в тайниках оборудованных в потолке и боковых стенах машины.

"По предварительной информации, мужчина намеревался продать табачную продукцию на "черном" рынке Евросоюза", - отметили в Таможенной службе.

Сигареты и автомобиль изъяты. Ведется следствие.

К слову, за 2019 год в рамках антитабачной кампании на молдавской границе предотвратили контрабанду 2,7 миллиона сигарет. Это в три раза больше, чем в 2018-м.

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