13:26 09 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.43
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.71
Поиск
Железнодорожные рельсы, фото из архива

Железнодорожная авария в Молдове: есть погибший и пострадавший

© CC0 / Fotoworkshop4You / relsi
Происшествия
Получить короткую ссылку
49210
https://cdn1.img.sputnik.md/images/1538/18/15381822.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200209/29135417/Zheleznodorozhnaya-avariya-v-Moldove-est-pogibshiy-i-postradavshiy.html

В Молдове в воскресенье поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Кишинев, сбил автомобиль. В результате водитель авто скончался на месте, а пассажир доставлен в больницу.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Страшенском районе: столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. Инцидент произошел близ села Татарешты. Об этом сообщили в Генеральном инспекторатре по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 08.34. На железнодорожном переезде автомобиль Nissan столкнулся с поездом. На место прибыл экипаж спасателей, которые установили, что в результате инцидента в машине оказался заблокированным один человек. Спасатели достали из машины бездыханное тело 65-летнего мужчины", - отметили в инспекторате.

© Photo : Facebook / Adrian Pîntea‎ / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
В Кишиневе пригородный поезд протаранил легковой автомобиль
По данным ведомства, еще одного 64-летнего мужчину, который находился в этом автомобиле, извлекли из транспортного средства очевидцы происшествия. Его на "скорой" доставили в больницу.

"Обстоятельства и причины ДТП выясняются", - заключили в инспекторате.

Как сообщили в полиции, речь идет о пассажирском поезде Санкт-Петербург - Кишинев.

"Авария произошла по причине несоблюдения правил дорожного движения на железнодорожном переезде без шлагбаума", - заявила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Страшен Силвия Ветку.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время хоккейного матча в спорткомплексе Галактика в Сочи
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи - фото
США хотят выдавить Роснефть из Венесуэлы
США хотят выдавить "Роснефть" из Венесуэлы: какую цель преследуют Штаты
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться