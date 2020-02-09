Железнодорожная авария в Молдове: есть погибший и пострадавший

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Страшенском районе: столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. Инцидент произошел близ села Татарешты. Об этом сообщили в Генеральном инспекторатре по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 08.34. На железнодорожном переезде автомобиль Nissan столкнулся с поездом. На место прибыл экипаж спасателей, которые установили, что в результате инцидента в машине оказался заблокированным один человек. Спасатели достали из машины бездыханное тело 65-летнего мужчины", - отметили в инспекторате.
"Обстоятельства и причины ДТП выясняются", - заключили в инспекторате.
Как сообщили в полиции, речь идет о пассажирском поезде Санкт-Петербург - Кишинев.
"Авария произошла по причине несоблюдения правил дорожного движения на железнодорожном переезде без шлагбаума", - заявила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Страшен Силвия Ветку.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK