Железнодорожная авария в Молдове: есть погибший и пострадавший

В Молдове в воскресенье поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Кишинев, сбил автомобиль. В результате водитель авто скончался на месте, а пассажир доставлен в больницу.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Страшенском районе: столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль. Инцидент произошел близ села Татарешты. Об этом сообщили в Генеральном инспекторатре по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил в 08.34. На железнодорожном переезде автомобиль Nissan столкнулся с поездом. На место прибыл экипаж спасателей, которые установили, что в результате инцидента в машине оказался заблокированным один человек. Спасатели достали из машины бездыханное тело 65-летнего мужчины", - отметили в инспекторате.

По данным ведомства, еще одного 64-летнего мужчину, который находился в этом автомобиле, извлекли из транспортного средства очевидцы происшествия. Его на "скорой" доставили в больницу.

"Обстоятельства и причины ДТП выясняются", - заключили в инспекторате.

Как сообщили в полиции, речь идет о пассажирском поезде Санкт-Петербург - Кишинев.

"Авария произошла по причине несоблюдения правил дорожного движения на железнодорожном переезде без шлагбаума", - заявила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Страшен Силвия Ветку.

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