Забил до смерти: подробности громкого дела в Дондюшанском районе

Конфликт между жертвой и его приятелем вспыхнул после распития спиртного: подобный случай - не единственный с начала 2020 года.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Трагедия в Дондюшанском районе: мужчина скончался в реанимационном отделении больницы после того, как его жестоко избил приятель.

По данным полиции, жертва отправилась в гости к односельчанину, где они вместе распивали алкогольные напитки. Затем между ними возник конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый в возрасте 31 года нанес своему 43-летнему собутыльнику многочисленные удары ногами.

Печальная статистика

Ведется следствие.

Это не первый случай, когда из-за разногласий на почве алкогольного опьянения происходят драки, которые заканчиваются летальным исходом. Только с начала этого года в республике зарегистрировано сразу несколько подобных эпизодов.

К примеру, в ночь на 1 января 2020 года в Костештах двое молодых людей зверски избили 20-летнего односельчанина. Он скончался спустя несколько суток в больнице, так и не приходя в сознание. В Бельцах произошло тройное убийство. Подозреваемый - 21-летний молодой человек - вместе со знакомыми распивал спиртное, после между ними возник конфликт, также не завершившийся без последствий.

А еще был захват заложников и стрельба селе Старые Малаешты Криулянского района - и здесь всему виной стал алкоголь.

Ранее глава МВД Молдовы Павел Войку в комментарии Sputnik сообщал, что порядка "80 если не 90% тяжких преступлений были совершены на фоне алкогольного опьянения".

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