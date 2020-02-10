Вандалы уничтожили достопримечательность Кишинева

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. В столичном парке "Валя Морилор" пропала скульптура розы "Маленького Принца". Вандалы отпилили и украли фигуру, которая уже успела стать достопримечательностью Кишинева.

"Маленький Принц оплакивает свою Розу и этот город. Мне даже трудно представить, кто эти нелюди. Безжалостные варвары, без любви, без сострадания. Без роду, без племени", - написала в социальных сетях известный кишиневский журналист Наталья Давидович.

Ранее вандалы пытались уничтожить и саму статуэтку Маленького Принца. Тогда у них это не получилось, полиция обещала найти виновных. Миниатюрная статуя Маленького Принца была установлена в августе 2018 года.

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