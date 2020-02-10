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Парк Валя Морилор

Розу у "Принца" украли вандалы – что предпринимает кишиневская полиция

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200210/29149987/v-kishineve-ischezla-roza-malenkogo-printsa-chto-govoryat-v-politsii.html

Неизвестные злоумышленники обезобразили скульптурную композицию "Маленького принца" в кишиневском парке "Валя Морилор". Пользователи соцсетей возмущены, а полиция изучает видео с камер наблюдения.

КИШИНЕВ, 10 фев - Sputnik. Полиция приняла к сведению инцидент в столичном парке "Валя Морилор", где пропал фрагмент скульптурного изображения "Маленького Принца" - фигурки, которая уже успела стать достопримечательностью Кишинева.

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Статуя Маленького принца пострадала от рук неизвестных варваров

"Инспекторат полиции столичного сектора Центр принял к сведению случай со скульптурой в парке Валя Морилор. Предстоит изъять видео с камер наблюдения, чтобы установить, попали ли подозреваемые в поле зрения, а также определить величину ущерба", - сообщила Sputnik пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

По ее словам, после установления всех обстоятельств будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее вандалы пытались уничтожить и саму статуэтку Маленького Принца. Тогда у них это не получилось, полиция обещала найти виновных. Миниатюрная статуя Маленького Принца была установлена в парке в августе 2018 года.

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Теги:
реакция, полиция, вандалы, исчезновение, Валя Морилор, Маленький принц


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