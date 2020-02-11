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Правосудие

Контрабанда на 800 тысяч леев привела на скамью подсудимых

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200211/29141616/hleny--poydut-pod-sud-za-kontrabandu-veschey-s-odessa.html

Популярный в Одессе рынок "Седьмой километр" стал местом для закупки молдавских контрабандистов. Одежда, обувь и другие товары широкого потребления из соседней страны завозили в несколько районов Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Контрабандисты, переправившие в Молдову товары на 800 тысяч леев в 2018 году, пойдут под суд, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Высокоразвитые радиационные мониторы для обнаружения ядерной контрабанды
© AFP 2019 / Stephen Chernin
На границах Молдовы установлены системы обнаружения ядерной контрабанды

По информации ведомства, обвиняемые - трое мужчин от 25 до 35 лет - завозили незаконным путем крупные партии одежды и обуви. Весь товар был без документов о происхождении и других необходимых актов. 

"Товары закупали на рынке "Седьмой километр" в Одессе. Вещи переправляли через молдо-приднестровский участок границы. Хранили товары в населенных пунктах на границе с Приднестровьем", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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Далее, на территории Молдовы вещи перевозили небольшими партиями в разных транспортных средствах по населенным пунктам республики. Привозили вещи на реализацию в основном в Кишинев, Бельцы и Каушаны. Злоумышленники заранее продумывали маршрут, чтобы избежать всех проверок инспекторов.

Обвиняемым грозит от 3 до 10 лет тюремного заключения. Полиция разыскивает еще двух членов группировки, подозреваемых по этому делу. 

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