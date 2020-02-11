Пожар в одной из пятиэтажек в Кишиневе: огонь тушили несколько спецрасчетов

Из горящей квартиры эвакуировали четырехлетнего ребенка, который остался дома один и мог отравиться продуктами горения.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. В пятиэтажном жилом доме в Кишиневе во вторник произошел пожар: возгорание тушили сразу несколько расчетов спасателей. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы Лилиана Пушкашу.

По ее словам, инцидент произошел в секторе Рышкановка на улице Флорика Ницэ, 2.

"Звонок в Единую службу спасения "112" поступил 14.51. По данным инспектората, огонь охватил одну из трехкомнатных квартир на третьем этаже. На место прибыли два пожарных расчета. Возгорание локализовали в 15.34. Удалось предотвратить распространение пламени на соседние квартиры", - отметила Пушкашу.

Она рассказала, что во время спецоперации из горящей квартиры эвакуировали четырехлетнего ребенка, который остался дома один и мог отравиться продуктами горения.

"В результате инцидента пострадали вещи внутри одной из комнат и на балконе. Предстоит выяснить причины и обстоятельства пожара", - сказала Пушкашу.

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