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Сухофрукты.

Гражданин Молдовы обманом провозил через "зеленый" коридор полезные продукты

Томас Тхайцук
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200212/29167993/grazhdanin-moldovy-obmanom-provozil-cherez-zelenyy-koridor-poleznye-produkty.html

Незаконную попытку перемещения продуктов, спрятанных в различных частях легкового автомобиля, выявили сотрудники Гомельской таможни.

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Более 400 килограммов орехов и сухофруктов, спрятанных в различных частях автомобиля, пытался провезти на территорию ЕАЭС гражданин Молдовы.

Автомобиль MERCEDES SPRINTER следовал по "зеленому" коридору таможенного пропускного пункта "Новая Рудня" из Украины на территорию ЕАЭС. 

При прохождении таможенного контроля, водитель, являющийся гражданином Молдовы, утверждал, что не перевозит товары, подлежащие обязательному  декларированию.

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© Photo : Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
Более 400 килограммов орехов и сухофруктов пытался незаконно ввезти гражданин Молдовы на территорию ЕАЭС.

Однако при проверке машины таможенники обнаружили орехи и сухофрукты, спрятанные под обшивкой салона, приборной панелью и сидениями.

Общая стоимость товаров превышает 18,5 тысяч белорусских рублей.

Товар и автомобиль с тайниками были изъяты.

Гомельская таможня начала административное расследование в соответствии с законодательным нормами Республики Беларусь.

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