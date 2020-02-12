Гражданин Молдовы обманом провозил через "зеленый" коридор полезные продукты

КИШИНЕВ, 12 фев - Sputnik. Более 400 килограммов орехов и сухофруктов, спрятанных в различных частях автомобиля, пытался провезти на территорию ЕАЭС гражданин Молдовы.

Автомобиль MERCEDES SPRINTER следовал по "зеленому" коридору таможенного пропускного пункта "Новая Рудня" из Украины на территорию ЕАЭС.

При прохождении таможенного контроля, водитель, являющийся гражданином Молдовы, утверждал, что не перевозит товары, подлежащие обязательному декларированию.

Однако при проверке машины таможенники обнаружили орехи и сухофрукты, спрятанные под обшивкой салона, приборной панелью и сидениями.

Общая стоимость товаров превышает 18,5 тысяч белорусских рублей.

Товар и автомобиль с тайниками были изъяты.

Гомельская таможня начала административное расследование в соответствии с законодательным нормами Республики Беларусь.

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