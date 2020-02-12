Виорел Морарь попал на скамью подсудимых: одно из его дел отправили в суд

Генпрокурор Александр Стояногло рассказал подробности о делах и аресте бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура направила в суд дело по обвинению бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря. Об этом заявил на брифинге глава ведомства Александр Стояногло.

Мораря обвиняют в превышении служебных полномочий и фальсификации документов, прокуроры добавили квалификацию предпринятых действий как вмешательство в осуществление процесса уголовного преследования.

Морарь также подозревается в незаконном обогащении, отмывании денег в особо крупных размерах и злоупотреблении властью.

Генпрокурор уточнил, что предварительный арест Мораря продлили на 30 дней.

Связь Плахотнюка и Мораря

По словам Стояногло, Морарь "был в личных отношениях" с лидером Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, которого пытался защитить.

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По данным следствия, Морарь посчитал все жалобы Вячеслава Платона на Плахотнюка клеветой и не проверил их.

"Главная цель этих действий - интерес бывшего главы Антикоррупционной прокуратуры сохранить протекцию и поддержку со стороны лидера демократов", - пояснил Стояногло.

По его данным, Платон направил несколько жалоб на Плахотнюка, а именно:

- жалоба от 2 августа 2016 года, адресованная DIICOT из Румынии, с требованием привлечь к уголовной ответственности Плахотнюка, Канду, Яралова, Андронаки и других лиц;

- компрометирующие заявления в отношении Плахотнюка, поданные 9, 13 и 14 сентября 2016 года по делу, которое вела Антикоррупционная прокуратура.

- жалоба от 31 октября 2016 года с требованием, чтобы Антикоррупционная прокуратура провела расследование в отношении Плахотнюка, Канду, Драгуцана, Политовой, Яралова и других, которые могли быть причастны к краже миллиарда из банковской системы.

"С осени 2016 года Антикоррупционная прокуратура обладала конкретной информацией о причастности Плахотнюка и его окружения к краже миллиарда. При этом его ни разу не допросили, как подозреваемого, а позволили ему покинуть страну летом 2019 года", - заявил Стояногло.

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По этим трем обвинениям Морарь рискует получить 7 лет тюремного заключения и запрет занимать определенные должности в течение 15 лет.

Дело о незаконном обогащении и отмывании денег

Морарь обвиняется в незаконном обогащении и отмывании дене".

По данным Стояногло, Виорел Морарь, его мать и брат являются учредителями компании SRL Irarom Grup.

"Масштабы действия схемы, отмывающей деньги, является международной и раскидывается на Польшу, Германию, Великобританию, Канаду и Украину", - отметил Генпрокурор.

При этом, суммы доходов всех учредителей фирмы не совпадают с тем, что указано в декларации о доходах, добавил Стояногло.

"На протяжении 2013 и 2014 года мать прокурора официально заработала лишь 2500 леев, но в 2014 году она положила на счет фирмы 3,8 миллиона леев", - уточнил Стояногло.

Сама фирма в 2016-2017 годах имела официальный доход более 6,5 миллионов леев.

В период с 2012 по 2019 год родители Мораря, не имея других источников доходов, кроме указанных в декларации и, постоянно находясь на территории Республики Молдова, приобрели в Кишиневе недвижимость на общую сумму в 179 тысяч евро.

В период 2013–2019 годов мать прокурора получила 25 участков сельскохозяйственных земель общей площадью 18 гектаров, два жилых дома и вспомогательные сооружения общей площадью 192 квадратных метра - все оценивается примерно в 28 тысяч евро.

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В период 2015–2018 годов брат Мораря приобрел/получил в дар 87 участков сельскохозяйственных земель под застройку общей площадью 45 гектаров, дом площадью 93 квадратных метра и вспомогательные сооружения площадью 10 квадратных метров. Их рыночная стоимость на момент покупки составляла около 50 тысяч евро.

По информации Стояногло, на данный момент бывший глава Антикоррупционной прокуратуры проходит еще по нескольким делам, о которых Генпрокуратура сообщит позже.

Виорел Морарь был задержан в январе и находится под предварительным арестом.

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