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Чемодан, архивное фото.

"Улетный табак": гражданин Молдовы вез в Лондон чемодан "с сюрпризом"

© CC0 / Pixabay / SpencerWing
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200213/29185123/uletnyy-tabak-grazhdanin-moldovy-pytalsya-vyvezti-chemodan-s-syurprizom.html

Некоторые жители республики продолжают промышлять контрабандой сигарет, несмотря на то, что закон сурово наказывает тех, кто пытается его обойти.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Сотрудникам Таможенной службы Молдовы удалось пресечь попытку вывоза из страны 10 тысяч (50 блоков) сигарет.

Правосудие
© Sputnik / Miroslav Rotari
Контрабанда на 800 тысяч леев привела на скамью подсудимых

Запрещенный груз был обнаружен при досмотре багажа одного из граждан Молдовы в Международном аэропорту Кишинева.

Служебная собака, обученная находить табачную контрабанду, остановилась у огромного чемодана. Это указало на то, что его владелец пытается вывезти из страны запрещенный законом груз.

Все пачки, обнаруженные в багаже гражданина нашей страны, были маркированы акцизами Молдовы.

Табачный груз 53-летний пассажир, зарегистрировавшийся на вылет курсом Кишинев-Лондон, намеревался сбыть на черном рынке Великобритании.

Груз был изъят у незадачливого "перевозчика", сейчас ему грозит штраф до 4,5 тысячи леев.

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Теги:
багаж, аэропорт, контрабанда, сигареты


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