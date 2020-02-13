"Улетный табак": гражданин Молдовы вез в Лондон чемодан "с сюрпризом"

Некоторые жители республики продолжают промышлять контрабандой сигарет, несмотря на то, что закон сурово наказывает тех, кто пытается его обойти.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Сотрудникам Таможенной службы Молдовы удалось пресечь попытку вывоза из страны 10 тысяч (50 блоков) сигарет.

Запрещенный груз был обнаружен при досмотре багажа одного из граждан Молдовы в Международном аэропорту Кишинева.

Служебная собака, обученная находить табачную контрабанду, остановилась у огромного чемодана. Это указало на то, что его владелец пытается вывезти из страны запрещенный законом груз.

Все пачки, обнаруженные в багаже гражданина нашей страны, были маркированы акцизами Молдовы.

Табачный груз 53-летний пассажир, зарегистрировавшийся на вылет курсом Кишинев-Лондон, намеревался сбыть на черном рынке Великобритании.

Груз был изъят у незадачливого "перевозчика", сейчас ему грозит штраф до 4,5 тысячи леев.

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