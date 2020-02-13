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Młotek sędziowski

Прокурор из Кагула пойдет под суд за попытку посадить невиновного

© Sputnik / Maksim Bogodvid
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200213/29187547/prokuror-iz-kagula-poydet-pod-sud-za-popytku-posadit-nevinovnogo.html

При содействии юриста, призванного по своей должности осуществлять надзор за соблюдением законодательства, было выдвинуто необоснованное обвинение полицейскому.

КИШИНЕВ, 13 фев - Sputnik. Дело и.о. главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры Кагула передано в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Pavel Midrigan
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По данным ведомства, обвинение выдвинуто по статьям о вмешательстве в уголовное преследование, а также о привлечении к уголовной ответственности невиновного человека.

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Фигуранта задержали 18 ноября 2019 года после публикации результатов журналистского расследования. Данные против прокурора были также у Службы информации и безопасности (СИБ).

"В 2015 году прокурор незаконно привлек к уголовной ответственности начальника службы Генерального инспектората полиции, который отказался прекратить расследование, в котором фигурировала одна из заправочных станций города Кантемир", - говорится в материалах дела. 

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Полицейского обвинили в превышении служебных полномочий. В январе 2016 года уголовное дело против него направили в суд.

Впоследствии Апелляционная палата, а затем и Высшая судебная палата оправдали осужденного.

Экс-прокурор находится под следствием, но на свободе. Ему запрещено покидать пределы города.

Если суд признает его виновным, ему грозит до 5 лет тюремного заключения и лишение права занимать определенные должности на тот же срок.

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