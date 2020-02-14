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Изъятие бомбы.

Саперы обнаружили метательную бомбу во дворе жилого дома - подробности

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200214/29198706/sapery-obnaruzhili-metatelnuyu-bombu-vo-dvore-zhilogo-doma-podrobnosti-.html

На место неожиданной находки, обнаруженной в селе Тешкурены Унгенского района, выехали взрывотехники.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Военнослужащие саперно-инженерного батальона Codru обезвредили 82-миллиметровую метательную бомбу времен Второй мировой войны. В ходе осмотра территории других объектов обнаружено не было.

22 de obiecte explozive, distruse de geniştii Armatei Naţionale
© Photo : Ministerul Apărării
Эхо войны: в молдавском селе обезврежены более 130 боеприпасов

Информацию для Sputnik подтвердили в пресс-службе министерства обороны Республики Молдова.

Объект был изъят и уничтожен в учебном центре батальона Codru.

Ранее саперы обезвредили арсенал из 136 взрывоопасных объектов в районе села Плоп Штюбей Каушанского района.

С начала 2020 года военнослужащие приняли участие в шести миссиях по разминированию, в ходе которых уничтожили 141 взрывоопасный объект.

Министерство обороны призывает граждан предупреждать о наличии обнаруженных боеприпасов местные власти.  В случае обнаружения, категорически запрещено трогать опасные объекты.

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