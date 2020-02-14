Саперы обнаружили метательную бомбу во дворе жилого дома - подробности

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Военнослужащие саперно-инженерного батальона Codru обезвредили 82-миллиметровую метательную бомбу времен Второй мировой войны. В ходе осмотра территории других объектов обнаружено не было.
Информацию для Sputnik подтвердили в пресс-службе министерства обороны Республики Молдова.
Объект был изъят и уничтожен в учебном центре батальона Codru.
Ранее саперы обезвредили арсенал из 136 взрывоопасных объектов в районе села Плоп Штюбей Каушанского района.
С начала 2020 года военнослужащие приняли участие в шести миссиях по разминированию, в ходе которых уничтожили 141 взрывоопасный объект.
Министерство обороны призывает граждан предупреждать о наличии обнаруженных боеприпасов местные власти. В случае обнаружения, категорически запрещено трогать опасные объекты.
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