В Бельцах сгорела швейная фабрика: пожар тушили три спецмашины

Предприятие сильно пострадало, была уничтожена часть крыши производственного здания, оборудования и других ценностей.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Больших усилий потребовало тушение возгорания, произошедшего в пятницу на бельцкой швейно-трикотажной фабрике.

Как сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) страны, огнем была охвачена площадь около 45 квадратных метров.

Чтобы справиться с пламенем, были задействованы три спецмашины.

Как отметили в ГИЧС, в результате пожара пострадала часть крыши здания, оборудование и другие ценности. Благодаря оперативному вмешательству пожарных, огонь не распространился на склад готовой продукции.

В результате пожара никто не пострадал.

Обстоятельства и причину возгорания установит специальная комиссия.

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