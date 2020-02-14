23:40 14 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Пожар на швейной фабрике в Бельцах

В Бельцах сгорела швейная фабрика: пожар тушили три спецмашины

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
Получить короткую ссылку
80 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200214/29201404/v-beltsakh-sgorela-shveynaya-fabrika-pozhar-tushili-tri-spetsmashiny.html

Предприятие сильно пострадало, была уничтожена часть крыши производственного здания, оборудования и других ценностей.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Больших усилий потребовало тушение возгорания, произошедшего в пятницу на бельцкой швейно-трикотажной фабрике.

Как сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) страны, огнем была охвачена площадь около 45 квадратных метров. 

Чтобы справиться с пламенем, были задействованы три спецмашины. 

Как отметили в ГИЧС, в результате пожара пострадала часть крыши здания, оборудование и другие ценности. Благодаря оперативному вмешательству пожарных, огонь не распространился на склад готовой продукции.

В результате пожара никто не пострадал.

Обстоятельства и причину возгорания установит специальная комиссия.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Что предпринимают в Приднестровье, чтобы сократить смертность при пожарах
В Каушанском районе во время пожара погиб человек
Пожар в одной из пятиэтажек в Кишиневе: огонь тушили несколько спецрасчетов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в защитной маске и с букетом в День святого Валентина на одной из улиц Гонконга
Коронавирус пусть подождет: День всех влюбленных в Китае и не только
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда Константин Фёдорович ждёт ваших писем
#ПочтаПобеды: защитник Ленинграда ждет ваших писем - видео
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться