В Бельцах сгорела швейная фабрика: пожар тушили три спецмашины

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. Больших усилий потребовало тушение возгорания, произошедшего в пятницу на бельцкой швейно-трикотажной фабрике.
Как сообщили в пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) страны, огнем была охвачена площадь около 45 квадратных метров.
Чтобы справиться с пламенем, были задействованы три спецмашины.
Как отметили в ГИЧС, в результате пожара пострадала часть крыши здания, оборудование и другие ценности. Благодаря оперативному вмешательству пожарных, огонь не распространился на склад готовой продукции.
В результате пожара никто не пострадал.
Обстоятельства и причину возгорания установит специальная комиссия.
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