В Кишиневе задержали онлайн-наркокурьера - видео

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. В молдавской столице по нескольку раз в месяц задерживают тех, кто реализует запрещенные наркотические вещества, расфасованные по дозам, заранее получая перечисления на банковский счет и делая так называемые "закладки", координаты которых сбрасывает зависимому от "зелья" человеку в виде координат геолокации через смартфон.

Задержанный рассказал следователям, что является наркокурьером, а запрещенный груз ему предстояло распространить по укромным местам во дворах многоэтажек. Молодой человек также уточнил, что связь с клиентами устанавливалась в отдельной группе мессенджера "Telegram".

По предварительным данным следствия, молодой человек должен был выручить за найденные у него наркотические вещества 10 тысяч леев. Расфасованное по пакетикам "зелье" было изъято и отправлено на криминалистическую экспертизу. По ее результатам будет установлена мера пресечения, которую получит задержанный курьер.

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