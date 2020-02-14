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Marihuana

В Кишиневе задержали онлайн-наркокурьера - видео

© CC0 / Pixabay / cheifyc
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200214/29201437/on-massovo-gubil-molodezh-v-kishineve-zaderzhali-onlayn-narkokurera.html

Сотрудники столичной полиции задержали молодого человека, который намеревался реализовать десятки доз наркотика в виде "закладок" в заранее оговоренных местах.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. В молдавской столице по нескольку раз в месяц задерживают тех, кто реализует запрещенные наркотические вещества, расфасованные по дозам, заранее получая перечисления на банковский счет и делая так называемые "закладки", координаты которых сбрасывает зависимому от "зелья" человеку в виде координат геолокации через смартфон.

Следователи полиции сектора Рышкановка задержали 23-летнего молодого человека, поведение которого показалось им подозрительным. Его задержали и доставили для выяснения личности в Инспекторат полиции сектора Рышкановка.  При молодом человеке были обнаружены 17 пакетиков марихуаны.
Белый порошок
© CC BY 2.0 / cbertel / Flour
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Задержанный рассказал следователям, что является наркокурьером, а запрещенный груз ему предстояло распространить по укромным местам во дворах многоэтажек. Молодой человек также уточнил, что связь с клиентами устанавливалась в отдельной группе  мессенджера "Telegram".

По предварительным данным следствия, молодой человек должен был выручить за найденные у него наркотические вещества 10 тысяч леев. Расфасованное по пакетикам "зелье" было изъято и отправлено на криминалистическую экспертизу. По ее результатам будет установлена мера пресечения, которую получит задержанный курьер.

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Теги:
задержание, полиция, реализация, продажа, марихуана, наркотики


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