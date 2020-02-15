Шокирующий случай в Кишиневе - жена "заказала" мужа, ему угрожали смертью

Не всегда семейные пары, в которых любовь угасла, расстаются мирно, одна из жен в столице при разводе наняла шантажистов, которые угрожали ее супругу смертью в случае, если он не отдаст большую часть совместно нажитого имущества.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Сотрудники кишиневской полиции задержали 40-летнего мужчину, который угрожал смертью бывшему мужу 36-летней жительницы столицы в случае, если тот добровольно не передаст во владение его экс-супруге большой частный дом, автомобиль и значительную часть бизнеса.

Поводом для найма на работу вымогателей стало то, что мужчина не хотел отдавать бывшей возлюбленной имущество сверх того, что было оговорено при его разделе в ходе бракоразводного процесса. © Sputnik / Владимир Песня Знакомство в соцсетях завершилось шантажом "клубничкой"

Профессиональные "вышибалы" с криминальным прошлым превратили жизнь мужчины в ад, они звонили ему по десять раз на дню, сообщали, что расправятся со всеми его родственниками, если он не пойдет на уступки своей бывшей супруге.

Задержали вымогателей в одном из ресторанов Кишинева, где у них была назначена встреча с бывшим мужем заказчицы, который пообещал, что придет на встречу. Вместо этого в заведение зашли бойцы Бригады полиции специального назначения "Fulger", которые скрутили шантажистов.

Сейчас прокуратура завела уголовное дело, двое вымогателей и их заказчица проходят по статье "Шантаж" Уголовного кодекса Молдовы. Если их вину докажут в суде, всем троим грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения, а также штраф до 67 тысяч леев.

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