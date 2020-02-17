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Qandal, arxiv şəkli

Подняли все спецслужбы: злоумышленники грозили взорвать гранату

© Sputnik / Vitaly Belousov
Происшествия
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20420
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200217/29224599/podnyali-vse-spetssluzhby-zloumyshlenniki-grozili-vzorvat-granatu.html

Дикая история с тремя разбуянившимися мужчинами произошла в городе Бендеры. Нарушителям грозит уголовное дело сразу по нескольким статьям.

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik. В Бендерах задержание пьяного водителя обернулось целой спецоперацией с применением огнестрельного оружия. Злоумышленника с его приятелями задержали. Двое оказались в невменяемом состоянии.

Сначала бдительные граждане по телефону сообщили в автоинспекцию: во дворе дома по улице Советской, 81 трое пьяных мужчин сели в автомобиль Dacia Logan.  

"Сотрудники дорожной службы незамедлительно выехали по адресу. Уже когда они были в пути, на пульт дежурной части поступил еще один звонок: автомобиль зацепил две машины, а во дворе соседнего дома врезался в дерево", - рассказали в МВД.

Автомобильный вор
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Прибывшие на место происшествия автоинспекторы задержали одного из мужчин недалеко от автомобиля. Двое других успели забежать в квартиру. Как стало известно, именно здесь компания распивала спиртные напитки.

На законные требования открыть дверь пьяные молодые люди стали отвечать нецензурной бранью и оскорблениями в адрес правоохранителей. С балкона квартиры кидали все, что приходилось под руку: ключи, бутылки с вином и даже собственные телефоны.

"В какой-то момент стали звучать прямые угрозы: мужчины кричали, что взорвут гранату, а после, что устроят взрыв бытового газа. Стало известно, что в квартире была и женщина", - отметили в ведомстве.

Пенсионерка
© Sputnik / Константин Чалабов
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На место прибыли все спецслужбы: бригада скорой помощи, аварийно-спасательный отряд, специалисты газовой службы. Жильцов дома эвакуировали. К "штурму" квартиры были готовы две группы из числа сотрудников ППС и уголовного розыска. Спасатели срезали с петель дверь в квартиру.

Входных дверей оказалось две. Вторую злоумышленники забаррикадировали холодильником, вооружились ножами и гвоздодером. Правоохранители выбили дверь, но мужчины не собирались сдаваться. Тогда пришлось использовать оружие: два предупредительных выстрела, а далее - на поражение. Только после этого нарушителей задержали.

У одного из них два пулевых ранения в нижней части ноги. Врачи констатировали: у двух мужчин невменяемое состояние - сильное опьянение неясной этиологии. Уже известно, что все трое имели конфликты с законом. Сейчас проводится разбирательство. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по нескольким статьям: хищение автомобиля, совершение ДТП, вождение в нетрезвом виде, неповиновение и злостное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, угроза теракта, который мог повлечь большие человеческие жертвы.

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Теги:
уголовные дела, уголовное дело, злоумышленники, угрозы, граната, спецслужбы, Приднестровье


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