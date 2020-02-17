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Пожарные, тушат огонь - иллюстративное фото

В жилом доме на Рышкановке прогремел взрыв, погиб человек

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200217/29226928/tragediya-na-ryshkanovke-v-kvartire-vzorvalsya-gazovyy-ballon-est-zhertvy.html

В результате мощного взрыва, произошедшего в одной из квартир многоэтажного дома, погиб 65-летний мужчина.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В понедельник утром произошел взрыв газового баллона в квартире многоэтажного дома по адресу Московский проспект, 20. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям страны.

Пожарники
© Sputnik / Miroslav Rotari
На Рышкановке прогремел взрыв: что произошло

"Спасателей вызвали в 06.27 для устранения пожара и других последствий взрыва в квартире. По предварительной информации инцидент произошел на седьмом этаже", - говорится в сообщении ведомства.

 На место происшествия прибыли два экипажа спасателей. Они разблокировали дверь трехкомнатной квартиры.

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Внутри спасатели локализовали пожар, который разгорелся в одной из комнат. Благодаря оперативному вмешательству, огонь не успел распространиться.

"В одной из комнат спасатели обнаружили тело погибшего 65-летнего мужчины. Все обстоятельства взрыва, который привел к смерти человека, предстоит выяснить компетентным органам", - уточнили в ГИЧС.

В результате происшествия другие квартиры и их жильцы не пострадали.

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