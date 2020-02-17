В жилом доме на Рышкановке прогремел взрыв, погиб человек

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В понедельник утром произошел взрыв газового баллона в квартире многоэтажного дома по адресу Московский проспект, 20. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям страны.
"Спасателей вызвали в 06.27 для устранения пожара и других последствий взрыва в квартире. По предварительной информации инцидент произошел на седьмом этаже", - говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия прибыли два экипажа спасателей. Они разблокировали дверь трехкомнатной квартиры.
В Дубоссарах произошел взрыв: что случилось, рассказали правоохранители>>>
Внутри спасатели локализовали пожар, который разгорелся в одной из комнат. Благодаря оперативному вмешательству, огонь не успел распространиться.
"В одной из комнат спасатели обнаружили тело погибшего 65-летнего мужчины. Все обстоятельства взрыва, который привел к смерти человека, предстоит выяснить компетентным органам", - уточнили в ГИЧС.
В результате происшествия другие квартиры и их жильцы не пострадали.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK