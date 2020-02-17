На трассе Днестровск-Первомайск – авария: есть погибший

По делу о случившемся дорожно-транспортном происшествии правоохранительные органы ведут разбирательство.

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik. На автодороге Днестровск – Первомайск произошла авария. Один человек погиб.

Прибывшие на место происшествия сотрудники автоинспекции Слободзейского районного отдела внутренних дел, что 25-летний водитель Nissan, двигаясь из Днестровска, не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

"Пассажир, 33-летний житель Днестровска, сидевший на переднем сиденье, от полученных травм скончался на месте ДТП", - сообщили в правоохранительном ведомстве приднестровского региона.

Водителя с различными телесными повреждениями госпитализировали в хирургическое отделение городской больницы. У мужчины взята биопроба.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится разбирательство.

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