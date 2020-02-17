Ни стыда, ни совести: патрульных поймали за подсчетом взяток

Патрульные инспекторы занимались вымоганием взяток - их действия рассматривают, как нарушение нескольких статей Уголовного кодекса.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Дело девяти сотрудников Национального инспектората по патрулированию изучили специалисты Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией (SPIA) МВД РМ вместе с сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры.

По предварительной информации, фигуранты получали от водителей взятки взамен на то, чтобы не составлять на автолюбителей протоколы о нарушении правил дорожного движения.

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Сотрудников патрульной полиции "вели" более полугода. В результате открыто несколько уголовных дел.

В компетентных органах также представили видео, где видно, как патрульные подсчитывают деньги и делят их.

На данный момент Антикоррупционная прокуратура завершила расследование четырех уголовных дел и направила материалы в суд. Что касается остальных подозреваемых, то расследование продолжается.

Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит от пяти до десяти лет тюрьмы или же штраф от тысячи до трех тысяч условных единиц и запрет занимать определенные должности на срок от двух до пяти лет.

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