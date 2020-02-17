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Ион Кику

Кику раскрыл новые подробности взрыва в жилом доме на Рышкановке

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200217/29229288/premer-ion-chicu-raskryl-novye-podrobnosti-vzryva-v-zhilom-dome-na-ryshkanovke.html

Глава кабмина Ион Кику прокомментировал подробности инцидента, произошедшего в понедельник утром в столице Молдовы.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. После встречи с главой государства Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаной премьер-министр Ион Кику рассказал о том, будет ли правительство поддерживать семью умершего после взрыва в квартире, расположенной в жилом доме на Московском проспекте.

"Министр внутренних дел сообщил мне, что это было самоубийство. Этот человек, к сожалению, скончался. Он открыл клапан газового баллона. Это был локальный взрыв, соседи не пострадали. Мужчина умер не из-за взрыва, а из-за поражения электрическим током", - уточнил Кику.

Пожарные, тушат огонь - иллюстративное фото
© Sputnik / Максим Блинов
В жилом доме на Рышкановке прогремел взрыв, погиб человек
По словам главы кабмина, вопрос финансовой помощи семье мужчины будет обсуждаться.

"У нас есть все механизмы для оказания поддержки", - заявил Ион Кику.

Взрыв произошел утром 17 февраля в квартире, расположенной на седьмом этаже дома на Московском проспекте. В результате в доме начался пожар. На место происшествия прибыли две бригады спасателей. Они разблокировали дверь трехкомнатной квартиры.

В одной из комнат было найдено тело 65-летнего мужчины. Все обстоятельства трагедии предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. 

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