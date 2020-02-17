В 35 километрах от Кишинева зарегистрировали опасный вирус - введен карантин

Вспышки африканской чумы свиней все чаще регистрируются в Молдове, на этот раз вирус поразил домашних животных в пригороде Хынчешт.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. На свиноферме в пригороде Хынчешт зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней. Сотрудники Национального агентства продовольственной безопасности выявили вирус несколько дней назад. На ферме был введен карантин, который продлится 45 дней.

Животных, пораженных вирусом, закололи, а туши кремировали. Фермеру запрещено продавать мясо здоровых животных на рынке или сдавать его оптом перекупщикам.

С начала текущего года в Молдове было зарегистрировано еще две вспышки африканской чумы свиней. Одна из них - в коммуне Князевка Леовского района, а другая - в заповеднике "Pădurea Domnească".

Вирус характеризуется лихорадкой, цианозом кожи и обширными кровотечениями во внутренних органах животного. Болезнь относится к списку A, согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

При молниеносном течении животные гибнут без каких-либо признаков. При острой фазе инфекционного заражения у домашнего скота отмечаются одышка, кашель, появляются приступы рвоты, парезы и параличи задних конечностей. Наблюдаются серозные или слизисто-гнойные выделения из носа и глаз.

Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, передвигаются и быстро устают. Отмечают слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, жажда.

На коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют.

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