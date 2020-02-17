Группа аферистов оставила бывшего заключенного без жилья

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik, Александр Суру. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел выявили новые эпизоды мошенничества с недвижимостью.
Согласно материалам дела, злоумышленники убедили бездомного выступить собственником недвижимости в контракте о купле-продаже, который был подписан задним числом.
"Иными словами, исходя из подписанного документа, настоящий собственник жилья, его мама и сестра, якобы продали бездомному недвижимость в 2010 году. Впоследствии сделка была узаконена агентством по недвижимости", - гласит текст коммюнике.
В настоящий момента законность сделки рассматривается гражданским судом.
Преступники обещали жертвам лучшие условия жизни и дома в сельской местности. Затем с помощью сфальсифицированных документов и на основе доверенности в нотариальных бюро происходило отчуждение собственности.
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