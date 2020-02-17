Группа аферистов оставила бывшего заключенного без жилья

Бывший заключенный, согласно данным правоохранительных органов, оказался не единственным, кого группировка оставила без собственности.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik, Александр Суру. Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел выявили новые эпизоды мошенничества с недвижимостью.

Таким образом, прокуроры возбудили уголовное дело на основе заявления, поданного жителем Кишинева, бывшим заключенным, который обладал долей в доме, однако в 2013 году был ее лишен. В следственных мероприятий правоохранители установили, что преступление было совершенно членами организованной преступной группировки.

Согласно материалам дела, злоумышленники убедили бездомного выступить собственником недвижимости в контракте о купле-продаже, который был подписан задним числом.

"Иными словами, исходя из подписанного документа, настоящий собственник жилья, его мама и сестра, якобы продали бездомному недвижимость в 2010 году. Впоследствии сделка была узаконена агентством по недвижимости", - гласит текст коммюнике.

В настоящий момента законность сделки рассматривается гражданским судом.

Члены группировки фигурируют в еще двух установленных эпизодах незаконного отчуждения недвижимости, общей стоимостью в 775 тысяч леев. Согласно материалам дела, в 2008 – 2016 годах ОПГ, в которую входили мужчины и женщины в возрасте 25-50 лет наладили схему, жертвами которой, как правило, оказывались лица из социально уязвимых слоев населения, владельцы недвижимости с долгами за ЖКХ.

Преступники обещали жертвам лучшие условия жизни и дома в сельской местности. Затем с помощью сфальсифицированных документов и на основе доверенности в нотариальных бюро происходило отчуждение собственности.

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