"Железная дорога Молдовы" расследует дело о крупной контрабанде сигарет

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Пограничные полицейские города Яссы (Румыния) обнаружили крупную партию сигарет, спрятанных в вагонах поезда, следующего по направлению Кишинев-Яссы-Бухарест.

После осмотра вагонов было изъято более 410 тысяч незадекларированных сигарет (20 539 пачек) молдавского происхождения на общую сумму более 293 тысяч румынских леев. Сигареты были спрятаны в стенах, подсобных помещениях и под раковинами в четырех вагонах.

Шести гражданам Румынии, подозреваемым в преступлении, грозит штраф на общую сумму 50 тысяч румынских леев (около 200 тысяч молдавских леев), либо до пяти лет тюрьмы, либо от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда на благо общества. Администрация предприятия "Железная дорога Молдовы" проведет внутреннее расследование произошедшего.

В конце октября 2019 года под руководством прокуратуры муниципия Кишинев были проведены обыски в вагонах-ресторанах поездов, курсирующих за пределы Молдовы. По информации пресс-службы ведомства, проверки связаны с перевозкой алкогольных напитков и другой продукции на основе поддельных документов".

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