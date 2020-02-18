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Россиянин пытался провезти на родину более 100 литров молдавского вина

© Sputnik / Anna Anastasiadi
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200218/29241050/rossiyanin-pytalsya-provezti-na-rodinu-bolee-100-litrov-moldavskogo-vina-.html

Водитель автомобиля, знающий, что перевозить алкоголь в таком количестве запрещено, заявил, что вез его в Подмосковье в подарок родственникам.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. В автомобильном пункте пропуска "Новые Юрковичи" сотрудники Брянской таможни обнаружили при досмотре микроавтобуса пластиковые бутыли с домашним вином.

Мужчина, следовавший из Молдовы в Россию, заявил, что вез алкоголь в Подмосковье в подарок родственникам.

"О том, что через таможенную границу Евразийского экономического союза перемещать более пяти литров алкоголя запрещено, мужчина хорошо знал: совсем недавно он был оштрафован за подобное нарушение", - рассказал и.о. заместителя начальника таможни Денис Дандыкин. 

Он уточнил, что в отношении гражданина России было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров).

Физические лица старше 18 лет могут ввозить на территорию Евразийского экономического союза три литра алкоголя без обязательного декларирования и без уплаты таможенных пошлин и налогов. Если количество алкогольных напитков и пива превышает три литра, но не превышает пять, уплачиваются таможенные платежи в размере 10 евро за 1 литр в части превышения. Более 5 литров вышеуказанной продукции ввозить запрещено.

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