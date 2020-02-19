Загадочная смерть девушки-подростка - полиция выдвинула первую версию

Тело обнаружил прохожий, прогуливающийся по лесопарку. Именно он сообщил о жуткой находке в службу "112".

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В столичном лесопарке на Рышкановке за стрельбищем "Динамо" был найден труп несовершеннолетней девушки.

Согласно информации, предоставленной Sputnik пресс-секретарем муниципального инспектората полиции Натальей Стати, после звонка прохожего в службу "112" на место сразу же выехали полиция и судмедэксперт. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

По данным полиции, найденной повешенной было 15 лет, она училась в 9 классе.

Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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