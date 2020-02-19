Загадочная смерть девушки-подростка - полиция выдвинула первую версию

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. В столичном лесопарке на Рышкановке за стрельбищем "Динамо" был найден труп несовершеннолетней девушки.
Согласно информации, предоставленной Sputnik пресс-секретарем муниципального инспектората полиции Натальей Стати, после звонка прохожего в службу "112" на место сразу же выехали полиция и судмедэксперт. Следов насильственной смерти обнаружено не было.
По данным полиции, найденной повешенной было 15 лет, она училась в 9 классе.
Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK