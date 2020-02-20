Сдали себя сами: случайно поймали браконьеров, кому досталась их добыча

ТИРАСПОЛЬ, 20 фев – Sputnik. В Рыбнице автомобилиста инспекторы остановили из-за странных маневров на машине, а осмотрев салон и багажник, обнаружили незаконно пойманную рыбу – более 113 кг.

"Водитель иномарки, не включая указатель поворота, резко развернулся и продолжил движение в обратном направлении. Позже выяснилось, что, увидев машину ДПС, водитель попытался скрыться, чтобы не быть пойманными с поличным", - рассказали в МВД.

Стражи правопорядка последовали за авто и остановили его. При визуальном осмотре транспортного средства через стекло задней двери автоинспекторы заметили в багажнике заполненные чем-то мешки. Что перевозят, куда и откуда, 33-летние водитель и его пассажир объясняли уже в отделе.

В мешках находилось более 113 кг рыбы. Здесь же обнаружили сеть длиной 75 м. Как промысловое количество водных обитателей попало в багажник автомобиля, доставленные пояснили не сразу.

"В ходе разбирательств выяснилось, что столь богатый улов они добыли сетью на озере возле села Ленино Рыбницкого района. По словам мужчин, рыба, среди которой толстолобики, караси, окуни, предназначалась для собственного употребления", - отметили в ведомстве.

Добычу браконьеров передали в Дом для одиноких престарелых граждан и инвалидов города Рыбницы и Рыбницкого района. Сеть изъята, а транспортное средство помещено на штрафстоянку. Разбирательства по факту незаконной добычи рыб продолжаются.

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