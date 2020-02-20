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Рыба, выловленная браконьерами

Сдали себя сами: случайно поймали браконьеров, кому досталась их добыча

© Photo : Poliția de frontieră
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200220/29260301/sdali-sami-sebya-sluchayno-poymali-brakonerov-komu-dostalas-ikh-dobycha.html

Несколько забавный случай поимки любителей незаконной ловли рыбы произошел в приднестровском городе Рыбница.

ТИРАСПОЛЬ, 20 фев – Sputnik. В Рыбнице автомобилиста инспекторы остановили из-за странных маневров на машине, а осмотрев салон и багажник, обнаружили незаконно пойманную рыбу – более 113 кг.

"Водитель иномарки, не включая указатель поворота, резко развернулся и продолжил движение в обратном направлении. Позже выяснилось, что, увидев машину ДПС, водитель попытался скрыться, чтобы не быть пойманными с поличным", - рассказали в МВД.

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© Sputnik / Антон Денисов
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Стражи правопорядка последовали за авто и остановили его. При визуальном осмотре транспортного средства через стекло задней двери автоинспекторы заметили в багажнике заполненные чем-то мешки. Что перевозят, куда и откуда, 33-летние водитель и его пассажир объясняли уже в отделе.

В мешках находилось более 113 кг рыбы. Здесь же обнаружили сеть длиной 75 м. Как промысловое количество водных обитателей попало в багажник автомобиля, доставленные пояснили не сразу.

"В ходе разбирательств выяснилось, что столь богатый улов они добыли сетью на озере возле села Ленино Рыбницкого района. По словам мужчин, рыба, среди которой толстолобики, караси, окуни, предназначалась для собственного употребления", - отметили в ведомстве.

Добычу браконьеров передали в Дом для одиноких престарелых граждан и инвалидов города Рыбницы и Рыбницкого района. Сеть изъята, а транспортное средство помещено на штрафстоянку. Разбирательства по факту незаконной добычи рыб продолжаются.

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Теги:
рыбы, браконьерство, браконьер, Приднестровье


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