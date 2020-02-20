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ДТП

Двое в больнице: мотоцикл столкнулся с автомобилем в Каушанах

© Photo : Point
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200220/29261546/opasniy-obgon-likhach-na-mototsikle-sprovotsiroval-dtp-v-kaushanakh.html

По сообщению полиции Каушан, в результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. В городе Каушаны двое молодых людей попали в больницу в результате аварии, спровоцированной мотоциклистом.

В темное время суток, в условиях плохой видимости, автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находилась женщина, нарушил дорожную разметку и столкнулся со мотоциклом, которым управлял 19-летний молодой человек, перевозивший несовершеннолетнего пассажира.

Оба мотоциклиста были в шлемах, сообщает свидетель происшествия.

Сообщается, что после ДТП водитель и пассажир мотоцикла были доставлены в больницу.

Полиция Каушан выясняет обстоятельства случившегося.

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