Двое в больнице: мотоцикл столкнулся с автомобилем в Каушанах

По сообщению полиции Каушан, в результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. В городе Каушаны двое молодых людей попали в больницу в результате аварии, спровоцированной мотоциклистом.

В темное время суток, в условиях плохой видимости, автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находилась женщина, нарушил дорожную разметку и столкнулся со мотоциклом, которым управлял 19-летний молодой человек, перевозивший несовершеннолетнего пассажира.

Оба мотоциклиста были в шлемах, сообщает свидетель происшествия.

Сообщается, что после ДТП водитель и пассажир мотоцикла были доставлены в больницу.

Полиция Каушан выясняет обстоятельства случившегося.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK