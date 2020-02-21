10:31 21 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.19
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск

Испугавшись, скрылся от автоинспекторов – и попал в аварию

© CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Происшествия
Получить короткую ссылку
48 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200221/29273756/ispugavshis-scrilsya-ot-avtoinspektorov--i-popal-v-avariyu.html

Как оказалось, у водителя была причина, почему возникла необходимость скрыться от сотрудников дорожной инспекции, однако незадачливый автомобилист наказал в конце концов сам себя.

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев – Sputnik. Автоинспекторов, патрулировавших ночью село Чобручи в Слободзейском районе, привлек внимание автомобиль Volkswagen. Однако, когда они попытались его остановить, водитель ловко ускользнул от сотрудников дорожно-патрульной службы. Впоследствии оказалось, что интуиция правоохранителей не подвела.

"Инспекторы попытались остановить Volkswagen, однако водитель скрылся. Спустя некоторое время машину обнаружили перевернутой у дамбы на окраине села", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Accident în sectorul Buiucani, 30 septembrie 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
На трассе Днестровск-Первомайск – авария: есть погибший
При разбирательстве установили, что мужчина 1984 года рождения не пострадал. Его направили на медицинское освидетельствование, так как от него исходил запах алкоголя.

Водитель пояснил: решил скрыться от инспекторов сотрудников ДПС, потому что испугался ответственности.

Теперь по произошедшему сотрудники Слободзейского районного отдела внутренних дел проводят проверку.

По теме

Двое в больнице: мотоцикл столкнулся с автомобилем в Каушанах
Автобус из Молдовы угодил в ДТП в Румынии: есть два пострадавших
Теги:
авария, автоинспекция, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Истребитель Ла-7, на котором воевал трижды Герой Советского Союза Кожедуб.
Легендарные железные птицы: как выглядят самые известные самолеты ВОВ
Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна
Эрдоган: военная операция Турции в сирийском Идлибе неизбежна
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019
Рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии для населения — 2019

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться