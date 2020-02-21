Испугавшись, скрылся от автоинспекторов – и попал в аварию

ТИРАСПОЛЬ, 21 фев – Sputnik. Автоинспекторов, патрулировавших ночью село Чобручи в Слободзейском районе, привлек внимание автомобиль Volkswagen. Однако, когда они попытались его остановить, водитель ловко ускользнул от сотрудников дорожно-патрульной службы. Впоследствии оказалось, что интуиция правоохранителей не подвела.
"Инспекторы попытались остановить Volkswagen, однако водитель скрылся. Спустя некоторое время машину обнаружили перевернутой у дамбы на окраине села", - рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
Водитель пояснил: решил скрыться от инспекторов сотрудников ДПС, потому что испугался ответственности.
Теперь по произошедшему сотрудники Слободзейского районного отдела внутренних дел проводят проверку.