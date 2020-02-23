Клубы дыма и языки пламени возле озера Гидигич: ЧП под Кишиневом

С огнем в воскресенье в течение нескольких часов боролись два пожарных расчета: но до этого пламя успело охватить несколько сотен квадратных метров территории.

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Пожар на озере Гидигич произошел в воскресенье, 23 февраля. Огонь охватил порядка 600 квадратных метров сухой растительности. Об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

Инцидент произошел возле населенного пункта Ватра Страшенского района.

"Примерно в 12.00 поступила информация о том, что на озере Гидигич горит сухая растительность. На место прибыли специалисты ГИЧС - два пожарных расчета", - сообщила Пушкашу.

С начала года, по информации спасателей, в стране произошли 700 возгорания сухой растительности и мусора.

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