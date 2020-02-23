Клубы дыма и языки пламени возле озера Гидигич: ЧП под Кишиневом

КИШИНЕВ, 23 фев – Sputnik. Пожар на озере Гидигич произошел в воскресенье, 23 февраля. Огонь охватил порядка 600 квадратных метров сухой растительности. Об этом сообщила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.
Инцидент произошел возле населенного пункта Ватра Страшенского района.
"Примерно в 12.00 поступила информация о том, что на озере Гидигич горит сухая растительность. На место прибыли специалисты ГИЧС - два пожарных расчета", - сообщила Пушкашу.
С начала года, по информации спасателей, в стране произошли 700 возгорания сухой растительности и мусора.
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