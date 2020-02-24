В Приднестровье ощутили последствия штормового ветра

Как борются в приднестровском регионе с ветряной стихией и о чем предупреждают сотрудники спасательной службы.

ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – Sputnik. В течение дня и вечером по приднестровскому региону ожидается усиление северо-западного ветра до 10-15 метров в секунду и порывы до 22-27 метров в секунду. Первые последствия непогоды ощутили жители одного из северных городов Приднестровья – в Рыбнице.

Как рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства региона, у подъезда жилого дома на улице Гвардейской упала вишня.

"К счастью, в этот момент рядом никто не проходил. Сейчас спасатели спиливают ствол. Потом разделят его на небольшие бруски", - отметили в ведомстве.

Как сообщили специалисты, готовые поленья сотрудники службы адресной спасательной помощи развезут нуждающимся для топки печи.

В связи со штормовым ветром, который по прогнозам может задержаться на более длительный срок, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья дают рекомендации жителям региона, как обезопасить себя от последствий стихии.

В первую очередь, специалисты советуют в этот период воздержаться от прогулок на улице и переждать непогоду дома. Тем более, что в Приднестровье сегодня выходной день в связи с празднованием Дня защитника Отечества, который продлили до понедельника включительно в связи с тем, что 23 февраля выпало на воскресенье.

Спасатели также рекомендуют закрывать плотно окна и балконные двери в доме, а автомобилистам - не парковать машины около деревьев и больших конструкций.

При возникновении опасности следует сообщать об этом по известному номеру - 101.

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