В Приднестровье ощутили последствия штормового ветра

ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – Sputnik. В течение дня и вечером по приднестровскому региону ожидается усиление северо-западного ветра до 10-15 метров в секунду и порывы до 22-27 метров в секунду. Первые последствия непогоды ощутили жители одного из северных городов Приднестровья – в Рыбнице.
Как рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства региона, у подъезда жилого дома на улице Гвардейской упала вишня.
"К счастью, в этот момент рядом никто не проходил. Сейчас спасатели спиливают ствол. Потом разделят его на небольшие бруски", - отметили в ведомстве.
Как сообщили специалисты, готовые поленья сотрудники службы адресной спасательной помощи развезут нуждающимся для топки печи.
В связи со штормовым ветром, который по прогнозам может задержаться на более длительный срок, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья дают рекомендации жителям региона, как обезопасить себя от последствий стихии.
Спасатели также рекомендуют закрывать плотно окна и балконные двери в доме, а автомобилистам - не парковать машины около деревьев и больших конструкций.
При возникновении опасности следует сообщать об этом по известному номеру - 101.
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