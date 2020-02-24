Молдова в огне: десятки гектаров охвачены пламенем

Два крупных пожара за сутки произошли в разных населенных пунктах страны - площадь возгорания в обоих случаях составила десять гектаров.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik, Александр Суру. Сотрудниками Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД удалось локализовать 54 очага возгорания растительности за последние сутки. Об этом сообщили в понедельник в ГИЧС.

Один из крупнейших пожаров зарегистрировали 23 февраля вблизи Гидигича. Общая площадь возгорания, согласно данным пожарных, составила около 10 гектаров. В тушении пожара участвовали два экипажа специалистов ведомства.

Также пожары зарегистрировали в районах Штефан-Водэ, Яловены и Криуляны. В селе Бардар огонь уничтожил около 6 гектаров сухой травы, а в Коржова - около 10 гектаров.

"В поселке Корлэтены, что в Рышканском районе, пожар повредил 12 ульев. Однако благодаря своевременному вмешательству пожарным удалось спасти от подобной участи еще 118 ульев", - сообщили в ГИЧС.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в условиях сильного ветра и пониженной влажности, очаги возгорания растительности могут распространятсья на большие площади. В этой связи специалисты призывают к осторожному обращению с огнем.

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