Не смутил даже ребенок: в Кишиневе женщину ограбили на детской площадке

Полиция сумела найти подозреваемого в совершении дерзкого грабежа, произошедшего в Кишиневе. Грабитель не постеснялся и на детской площадке прямо на глазах ребенка ограбил его мать.

КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. На Чеканах 32-летний житель города ограбил на глазах у ребенка мать. Инцидент произошел еще в начале февраля, сообщили в пресс-службе полиции Кишинева, злоумышленника задержали на днях.

"Женщина обратилась в полицию и сообщила о краже смартфона марки Samsung, который оценивается в 10 тысяч леев", - рассказали в полиции.

Преступление было совершено во время прогулки, мужчина совершил ограбление прямо на детской площадке на улице Михаил Садовяну.

На место происшествия выехала оперативная группа для установления всех обстоятельств произошедшего.

"Личность подозреваемого была быстро установлена. Ранее он был судим за воровство и грабеж. На допросе он признал свою вину", - уточнили в ведомстве.

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Как отметили в полиции, было открыто уголовное дело по факту грабежа.

Мужчину задержали на 72 часа. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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