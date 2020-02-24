В Кишиневе двое детей нашли тело с признаками разложения

Ужасную находку обнаружили в заброшенном здании. По данным полиции, смерть мужчины наступила полтора-два месяца назад.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Разложившееся тело обнаружили в заброшенном здании на улице Арборилор в Кишиневе двое детей, сообщили в столичной полиции.

Как рассказала Sputnik Молдова пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, о жуткой находке сообщили правоохранительным органам родители детей. На место происшествия стразу прибыла опергруппа и судмедэксперт.

"Речь идет о теле мужчины с признаками разложения. В ходе осмотра специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти", - отметила Стати.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело. Предпринимаются меры по опознанию тела.

По некоторым данным, смерть мужчины наступила полтора-два месяца назад.

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