Аврал у спасателей: в Приднестровье ветер беснуется и наносит серьезный ущерб

В каждом районе приднестровского региона стихия принесла свои плачевные последствия, для их ликвидации поднят весь личный состав спасательного ведомства.

ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – Sputnik. Ветер обрывает электрические провода, сносит крыши, ломает деревья – такова картина разбушевавшейся в Приднестровье стихии. Без электричества находятся жители северных районов региона, это более 10 тысяч абонентов. В остальных районах не менее печальная ситуация.

Спасатели работают в авральном режиме, ни одной свободной минуты.

"Выезды один за другим, работа в режиме нон-стоп. В северных районах проводятся аварийные работы по восстановлению электроснабжения", - отметили в МВД.

В Тирасполе демонтировали сорванные балконные рамы, расчищали дороги от упавших деревьев. Работать приходилось в экстремальных условиях.

В Днестровске с частного дома ветер унес кровельное металлическое покрытие. Эта громадная масса упала на газовую трубу. Аварийщики осмотрели газопровод, утечки не обнаружили.

Ветер разгулялся и по Бендерам. В результате: шесть упавших деревьев, одно обрушение обшивки балкона, в частном доме частично сорвало шифер. Спасатели также ликвидировали последствия непогоды.

В Дубоссарах спасатели демонтировали рухнувший рекламный щит. Он упал рядом с парком ГЭС на улице Энергетиков. Никого не задел. В частных домах на улицах Луначарского и Стерпула сотрудники аварийной службы помогли установить новый шифер, вместо сорванного ветром.

В Григориопольском районе спасатели выезжали шесть раз, чтобы убрать упавшие деревья с трассы междугороднего сообщения. Работы проводились на участках от Нововладимировки до Карманово протяженностью более 60 километров.

В селе Карагаш Слободзейского района с двухэтажного здания полностью сорвало металлическую крышу и выбросило на дорогу. Спасатели отодвинули сорванный профнастил, освободили проезжую часть. Пострадавших нет. Также ветром снесло шифер на фельшерско-акушерском пункте в селе Янтарное Каменского района. И в этом случае обошлось без жертв.

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