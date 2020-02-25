Серьезное ДТП под Кишиневом: погиб полицейский

В аварию недалеко от молдавской столицы попали два автомобиля - погиб сотрудник Национального инспектората по патрулированию.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В дорожно-транспортном происшествии, которое произошло при въезде в коммуну Бачой (пригород Кишинева), погиб полицейский. Об этом сообщила Sputnik Молдова пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

По ее словам, инцидент с участием двух авто произошел накануне вечером, примерно в 20.17.

Как отметила собеседница, 38-летний водитель автомобиля модели Toyota скончался на месте. Речь идет о сотруднике Национального инспектората по патрулированию Генинспектората полиции МВД Молдовы.

Сотрудники правоохранительных органов работают над тем, чтобы установить причины дорожно-транспортного происшествия.

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