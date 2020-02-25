Диагноз - неизлечимый вандализм: в Кишиневе изуродована еще одна скульптура

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Утром в понедельник жители близлежащих домов увидели возмутительную картину - на пешеходной аллее, расположенной по проспекту Мирча чел Бэтрын, была изуродована украшавшая ее фигура.
Известная многим кишиневцам металлическая инсталляция (дама, сидящая на скамейке) в прямом смысле слова осталась без руки. Вандалы приложили немало усилий для того, чтобы скульптура была изуродована, поскольку изготовлена она из стали и покрашена под медь, поэтому особой материальной ценности не представляет, только художественную.
Внимание сотрудников полиции на совершенное правонарушение обратил корреспондент Sputnik Молдова, который сообщил в пресс-службу ведомства о том, что в городе совершен очередной акт вандализма. На место происшествия прибыл сотрудник правоохранительных органов, который зафиксировал акт хулиганства.
"Делом сейчас занимаются сотрудники инспектората полиции сектора Чеканы. О случившемся мы сообщили также в претуру сектора", - заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.
По ее словам, правоохранительные органы сейчас выясняют, кто в выходные дни мог осквернить скульптуру, являющуюся муниципальной собственностью.
В текущем месяце это - не первый случай уничтожения или повреждения металлических парковых скульптур, установленных в Кишиневе.
Ранее, в конце января, вандалы пытались уничтожить и саму статуэтку Маленького Принца. Тогда у них это не получилось, полиция обещала найти виновных. Миниатюрная статуя Маленького Принца была установлена в парке в августе 2018 года.
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