22:36 25 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.85
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.73
Поиск
В столичном секторе Чеканы вандалы изуродовали еще одну парковую скульптуру – на этот раз пропала металлическая рука.

Диагноз - неизлечимый вандализм: в Кишиневе изуродована еще одна скульптура

© Sputnik /
Происшествия
Получить короткую ссылку
40310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200225/29317397/v-kishineve-vnov-oruduyut-vandaly-izurodovana-eshe-odna-sculptura.html

В столице нет и месяца, чтобы варвары не изуродовали парковые скульптуры, на этот раз пострадала металлическая инсталляция на центральной аллее сектора Чеканы.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Утром в понедельник жители близлежащих домов увидели возмутительную картину - на пешеходной аллее, расположенной по проспекту Мирча чел Бэтрын, была изуродована украшавшая ее фигура.

Известная многим кишиневцам металлическая инсталляция (дама, сидящая на скамейке) в прямом смысле слова осталась без руки. Вандалы приложили немало усилий для того, чтобы скульптура была изуродована, поскольку изготовлена она из стали и покрашена под медь, поэтому особой материальной ценности не представляет, только художественную.

В столичном секторе Чеканы вандалы изуродовали еще одну парковую скульптуру – на этот раз пропала металлическая рука.
© Sputnik /
В столичном секторе Чеканы вандалы изуродовали еще одну парковую скульптуру – на этот раз пропала металлическая рука.

Внимание сотрудников полиции на совершенное правонарушение обратил корреспондент Sputnik Молдова, который сообщил в пресс-службу ведомства о том, что в городе совершен очередной акт вандализма. На место происшествия прибыл сотрудник правоохранительных органов, который зафиксировал акт хулиганства. 

"Делом сейчас занимаются сотрудники инспектората полиции сектора Чеканы. О случившемся мы сообщили также в претуру сектора", - заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

По ее словам, правоохранительные органы сейчас выясняют, кто в выходные дни мог осквернить скульптуру, являющуюся муниципальной собственностью. 

В текущем месяце это - не первый случай уничтожения или повреждения металлических парковых скульптур, установленных в Кишиневе.

Триумфальная Арка
© Sputnik / Евгений Панасенко
В Кишиневе появится необычный памятник: где установят скульптуру
Так, 10 февраля, вандалы уничтожили металлическую розу, установленную на ажурной ограде парка Валя Морилор. Тогда в полиции также занялись расследованием вопиющего случая порчи металлических декоративных инсталяций, однако детали расследования пока не представлены. Позже на средства неравнодушного кишиневца, пожелавшего остаться неизвестным, металлическая роза была восстановлена. 

Ранее, в конце января, вандалы пытались уничтожить и саму статуэтку Маленького Принца. Тогда у них это не получилось, полиция обещала найти виновных. Миниатюрная статуя Маленького Принца была установлена в парке в августе 2018 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Скульптура в честь "Миорицы" попала в Книгу рекордов Гиннесса
Металлическая скульптура в молдавском селе: над чем трудятся умельцы
Парк ледяных скульптур в Сочи: как это было - фото
Теги:
действия, вандалы, городская скульптура, Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Путь к победе: в московском метро запустили "фронтовой" поезд
Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Балтии
Лавров: подавление свободы СМИ стало нормой в странах Балтии
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться