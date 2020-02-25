Диагноз - неизлечимый вандализм: в Кишиневе изуродована еще одна скульптура

В столице нет и месяца, чтобы варвары не изуродовали парковые скульптуры, на этот раз пострадала металлическая инсталляция на центральной аллее сектора Чеканы.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Утром в понедельник жители близлежащих домов увидели возмутительную картину - на пешеходной аллее, расположенной по проспекту Мирча чел Бэтрын, была изуродована украшавшая ее фигура.

Известная многим кишиневцам металлическая инсталляция (дама, сидящая на скамейке) в прямом смысле слова осталась без руки. Вандалы приложили немало усилий для того, чтобы скульптура была изуродована, поскольку изготовлена она из стали и покрашена под медь, поэтому особой материальной ценности не представляет, только художественную.

© Sputnik / В столичном секторе Чеканы вандалы изуродовали еще одну парковую скульптуру – на этот раз пропала металлическая рука.

Внимание сотрудников полиции на совершенное правонарушение обратил корреспондент Sputnik Молдова, который сообщил в пресс-службу ведомства о том, что в городе совершен очередной акт вандализма. На место происшествия прибыл сотрудник правоохранительных органов, который зафиксировал акт хулиганства.

"Делом сейчас занимаются сотрудники инспектората полиции сектора Чеканы. О случившемся мы сообщили также в претуру сектора", - заявила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

По ее словам, правоохранительные органы сейчас выясняют, кто в выходные дни мог осквернить скульптуру, являющуюся муниципальной собственностью.

В текущем месяце это - не первый случай уничтожения или повреждения металлических парковых скульптур, установленных в Кишиневе.

Так, 10 февраля, вандалы уничтожили металлическую розу, установленную на ажурной ограде парка Валя Морилор. Тогда в полиции также занялись расследованием вопиющего случая порчи металлических декоративных инсталяций, однако детали расследования пока не представлены. Позже на средства неравнодушного кишиневца, пожелавшего остаться неизвестным, металлическая роза была восстановлена.

Ранее, в конце января, вандалы пытались уничтожить и саму статуэтку Маленького Принца. Тогда у них это не получилось, полиция обещала найти виновных. Миниатюрная статуя Маленького Принца была установлена в парке в августе 2018 года.

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