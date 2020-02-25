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Происшествия

Трагедия унесла жизнь жительницы приднестровского села Чобручи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200225/29317729/tragediya-unesla-zhizn-zhitelnitsy-pridnestrovskogo-sela-chobruchi.html

В причинах, повлекших трагическую гибель пожилой женщины, намерены разобраться на специальной комиссии.

ТИРАСПОЛЬ, 25 фев – Sputnik. Жительница одного из частных домов в селе Чобручи пострадала во время пожара. С многочисленными ожогами ее госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Спустя двое суток она скончалась.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья, вместе с пожилой женщиной в доме проживали двое внуков 1994 и 2003 годов рождения.

"Ночью младший из ребят почувствовал запах гари и разбудил брата. В соседней комнате они увидели свою 85-летнюю бабушку. Женщина сидела на кровати, одежда на ней была объята огнем", - сообщили в МВД.

Пожар
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Пожилая женщина, по словам внуков, на помощь никого не звала. Судя по всему, проснувшись она не успела понять, что с ней происходит – пожар случился ночью. Потушил пламя старший внук, он же и вызвал скорую.

В причинах, которые привели к трагедии, намерены разбираться на специальной комиссии. Исходя из осмотра места трагедии, установлено, что в печь встроен АПОК (газогорелочное устройство). Обследовав оборудование, работники аварийной газовой службы пояснили, что утечки не было, автоматика исправна.

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Теги:
гибель, трагедия, Приднестровье


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