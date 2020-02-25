Трагедия унесла жизнь жительницы приднестровского села Чобручи

ТИРАСПОЛЬ, 25 фев – Sputnik. Жительница одного из частных домов в селе Чобручи пострадала во время пожара. С многочисленными ожогами ее госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы. Спустя двое суток она скончалась.
Как рассказали в правоохранительном ведомстве Приднестровья, вместе с пожилой женщиной в доме проживали двое внуков 1994 и 2003 годов рождения.
"Ночью младший из ребят почувствовал запах гари и разбудил брата. В соседней комнате они увидели свою 85-летнюю бабушку. Женщина сидела на кровати, одежда на ней была объята огнем", - сообщили в МВД.
В причинах, которые привели к трагедии, намерены разбираться на специальной комиссии. Исходя из осмотра места трагедии, установлено, что в печь встроен АПОК (газогорелочное устройство). Обследовав оборудование, работники аварийной газовой службы пояснили, что утечки не было, автоматика исправна.
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