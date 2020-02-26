В Молдове разгул карманников: более 800 случаев за год

В 2019 году полиция в Молдове зарегистрировала 810 случаев карманных краж и еще 150 мелких краж. Злоумышленники чаще выбирают своими жертвами женщин.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Ни для кого не секрет, что большинство карманных краж происходят в людных местах. Самые излюбленные у преступников – рынки и общественный транспорт.

Граждане это знают, но все-равно из раза в раз попадаются и остаются обворованными.

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Чаще всего, в 90% случаев, жертвами карманных краж становятся женщины.

"Злоумышленники, совершающие подобные нарушения, используют разную тактику. Они выслеживают женщин и действуют в конкретный момент", - заявил в радиостудии Sputnik Молдова начальник отдела общественной безопасности кишиневской полиции Тудор Борщ.

Правоохранитель рассказал, что в молдавской столице, особенно в местах больших скоплений людей, предпринимают ряд мер для борьбы с этим феноменом. Одна из таких - акция "безопасность ваших ценностей зависит от каждого из нас", которая прошла в период с 27 января по 16 февраля. Эту акцию запустила кишиневская полиция вместе с муниципальными властями.

"На протяжении трех недель граждан информировали об опасности. Во всех людных местах размещали объявления с рекомендациями", - отметил собеседник.

Согласно действующему законодательству, карманные кражи наказываются штрафом от 300 до 500 условных единиц или же тюремным заключением на срок до двух лет.

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