В Молдове разгул карманников: более 800 случаев за год

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Ни для кого не секрет, что большинство карманных краж происходят в людных местах. Самые излюбленные у преступников – рынки и общественный транспорт.
Граждане это знают, но все-равно из раза в раз попадаются и остаются обворованными.
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Чаще всего, в 90% случаев, жертвами карманных краж становятся женщины.
"Злоумышленники, совершающие подобные нарушения, используют разную тактику. Они выслеживают женщин и действуют в конкретный момент", - заявил в радиостудии Sputnik Молдова начальник отдела общественной безопасности кишиневской полиции Тудор Борщ.
"На протяжении трех недель граждан информировали об опасности. Во всех людных местах размещали объявления с рекомендациями", - отметил собеседник.
Согласно действующему законодательству, карманные кражи наказываются штрафом от 300 до 500 условных единиц или же тюремным заключением на срок до двух лет.
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