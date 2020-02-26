Табачная контрабанда: из Молдовы продолжают массово вывозить сигареты

В Молдове практически еженедельно происходят случаи контрабанды табачных изделий, граждане страны постоянно предпринимают попытки заработать на вывозе сигарет из республики, в среду сотрудники Таможенной службы задержали очередного из них.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Сотрудники Таможенной службы Молдовы на контрольно-пропускном пункте Скулень обнаружили особо крупную партию сигарет, которую владелец автомобиля модели "Toyota Prado" пытался вывезти из страны. Гражданин Молдовы спрятал 85 блоков сигарет различных торговых марок в тайниках под обшивкой автомобиля, а обнаружить запретный груз таможенникам удалось, проведя сканирование автомобиля.

По информации сотрудников Таможенной службы Молдовы контрабандист намеревался реализовать товар на черном рынке стран Европейского Союза. Весь найденный в тайнике товар и автомобиль был изъят у владельца.

Согласно Уголовному кодексу Молдовы, перемещение через таможенную границу страны незадекларированных и запрещенных товаров в крупных размерах, спрятанных в приспособленных для этого хранилищах, наказывается штрафом в размере от 150 до 300 условных единиц (7,5-15 тысяч леев), неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов или лишением свободы на срок до 2 лет.

Предыдущий случай табачной контрабанды произошел 14 февраля. Сотрудникам Таможенной службы Молдовы удалось пресечь попытку вывоза из страны 10 тысяч (50 блоков) сигарет. Запрещенный груз был обнаружен при досмотре багажа одного из граждан Молдовы в Международном аэропорту Кишинева.

Табачный груз 53-летний пассажир, зарегистрировавшийся на вылет рейсом Кишинев-Лондон, намеревался сбыть на черном рынке Великобритании.

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