У сиделки из Молдовы зафиксировали положительный тест на коронавирус

В итальянской прессе сообщается о том, что 75-летняя женщина, за которой ухаживала гражданка Молдовы, умерла в больнице Ca'Foncello в городе Тревизо.

КИШИНЕВ, 27 фев - Sputnik. В Италии от коронавируса умерла 75-летняя женщина, за которой ухаживала сиделка из Молдовы.

В итальянской прессе уточняется, что после обнаруженного у погибшей женщины вируса были проведены тесты на наличие COVID-19 у 30 человек, с которыми она контактировала в последнее время. У двенадцати из них оказались положительные результаты, в том числе и у нашей соотечественницы.

Уточняется, что у всех 12 человек симптомы заражения не проявлялись, сданные анализы были отправлены в итальянский город Падую для повторного исследования. Сиделка из Молдовы и другие, контактирующие с заболевшей коронавирусом, были помещены под домашний карантин.

"Гражданка Молдовы не заражена, у нее нет симптомов болезни, она лишь была в контакте с погибшей женщиной. По процедуре те, кто контактировал с ней, должны пройти соответствующие тестирования, и только после получения результатов будет известна официальная информация", - прокомментировали корреспонденту Sputnik Молдова в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова.

В Румынии был официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом, пациент помещен в больницу в уезде Горж. Государственный секретарь министерства здравоохранения Румынии Горациу Молдован заявил в среду вечером о первом в стране подтвержденном случае заболевания коронавирусом. Пациент, у которого был обнаружен соответствующий диагноз, помещен под карантин.

"Да, мы можем подтвердить, что есть позитивный вирусологический диагноз, его подтвердили в Институте Матей Балш. Обнаружил вирус профессора Стрениу Черчел. Речь идет о пациенте из уезда Горж", - заявил Молдаван в интервью румынскому изданию Antena 3.

Чиновник добавил, что сейчас рассматривается вопрос о госпитализации заболевшего корона вирусом мужчины.

В Молдове не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Лабораторные анализы, которые проводились в связи с подозрением на это заболевание у ряда граждан страны, не подтвердили новый тип заболевания, люди оказались зараженными обычным сезонным гриппом. Таковы данные, поступающие в контрольный пункт при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

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