Сообщение о бомбе в Апелляционной палате Кишинева: проведена эвакуация

В четверг утром в Апелляционной палате было неспокойно: туда срочно прибыли полицейские из-за сообщения о бомбе.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Неизвестный сообщил о бомбе в здании Апелляционной палаты Кишинева. Всех людей срочно эвакуировали из здания.

Пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что в инспекторат полиции Ботаники позвонил мужчина. Сообщение поступило от него в 9.30 через Единую службу спасения 112.

"На место сразу выехала оперативная и следственная группы. Полицейские провели эвакуацию всех людей из здания и его территории. Зону вокруг оцепили", - уточнила Стати.

© Sputnik / Cristina Bas Сообщение о бомбе в Апелляционной палате Кишинева

К зданию Апелляционной палаты прибыла и бригада саперов, которая провела проверку помещений.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность звонившего.

Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом в размере от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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