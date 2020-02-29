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Поезд, символическое фото

Трагедия на железной дороге — автомобиль столкнулся с локомотивом

© Photo : Căile Ferate ale Moldovei
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200229/29366732/tragediya-na-zheleznoy-doroge-avtomobil-stolknulsya-s-poezdom.html

Страшная авария произошла в Новоаненском районе. Это уже не первый случай, когда люди гибнут в результате происшествий на железнодорожных переездах.

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. По меньшей мере один человек погиб после столкновения автомобиля с железнодорожным локомотивом близ села Флорены Новоаненского района.

Сгоревший поезд в Молдове
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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По сообщению полиции, водитель автомобиля Mercedes скончался на месте, а пассажиры машины были доставлены в больницу.

Информацию подтвердила сотрудник пресс-службы инспектората полиции Новых Анен Корина Репещук.

Девятого февраля серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Страшенском районе - столкнулись поезд Санкт-Петербург - Кишинев и автомобиль - в результате погиб водитель легковушки, пострадал пассажир машины.

Авария произошла по причине несоблюдения правил пересечения железнодорожного переезда без шлагбаума.

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Теги:
дтп, Железная дорога


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