Трагедия на железной дороге — автомобиль столкнулся с локомотивом

Страшная авария произошла в Новоаненском районе. Это уже не первый случай, когда люди гибнут в результате происшествий на железнодорожных переездах.

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. По меньшей мере один человек погиб после столкновения автомобиля с железнодорожным локомотивом близ села Флорены Новоаненского района.

По сообщению полиции, водитель автомобиля Mercedes скончался на месте, а пассажиры машины были доставлены в больницу.

Информацию подтвердила сотрудник пресс-службы инспектората полиции Новых Анен Корина Репещук.

Девятого февраля серьезная авария произошла на железнодорожном переезде в Страшенском районе - столкнулись поезд Санкт-Петербург - Кишинев и автомобиль - в результате погиб водитель легковушки, пострадал пассажир машины.

Авария произошла по причине несоблюдения правил пересечения железнодорожного переезда без шлагбаума.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK