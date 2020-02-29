Число жертв катастрофы на железнодорожном переезде выросло до двух

Опубликована новая информация о трагическом ДТП в Новоаненском районе, где автомашина столкнулась с пассажирским составом.

КИШИНЕВ, 29 фев - Sputnik. Выросло число погибших в результате трагического инцидента, произошедшего в субботу на железной дороге недалеко от города Флорень Новоаненского района.

По сообщению пресс-секретаря инспектората полиции Новых Анен Корины Репещук, скончалась женщина, которая в момент столкновения находилась в автомобиле марки Mercedes вместе с 44-летним водителем и двумя несовершеннолетними детьми.

Согласно первоначальной информации, водитель машины не обратил внимания на сигналы указателей при пересечении железнодорожных путей. В результате столкновения с локомотивом он погиб на месте.

Двое детей, а также женщина были срочно доставлены в центр матери и ребенка в столице. К сожалению, женщина умерла по дороге в больницу.

Автомобиль был сбит пассажирским поездом, следующим по маршруту Кишинев-Бендеры. Полиция расследует это дело с целью выяснения всех обстоятельств, приведших к аварии.

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