Число жертв катастрофы на железнодорожном переезде выросло до двух

КИШИНЕВ, 29 фев - Sputnik. Выросло число погибших в результате трагического инцидента, произошедшего в субботу на железной дороге недалеко от города Флорень Новоаненского района.
По сообщению пресс-секретаря инспектората полиции Новых Анен Корины Репещук, скончалась женщина, которая в момент столкновения находилась в автомобиле марки Mercedes вместе с 44-летним водителем и двумя несовершеннолетними детьми.
Двое детей, а также женщина были срочно доставлены в центр матери и ребенка в столице. К сожалению, женщина умерла по дороге в больницу.
Автомобиль был сбит пассажирским поездом, следующим по маршруту Кишинев-Бендеры. Полиция расследует это дело с целью выяснения всех обстоятельств, приведших к аварии.
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