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Авария.

Одно неверное действие - и столкновение трех автомобилей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200302/29387410/oshibochnyy-manevr-sprovotsiroval-avariyu-postradalo-tri-avtomobilya.html

Инцидент произошел на пересечении столичных улиц Измаильская и 31 августа 1989 года в понедельник.

Кишинев, 2 февраля, Sputnik. В центре города столкнулись три автомобиля. Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Accident la intersecția străzilor 31 august și Ismail din Capitală
© Sputnik / Rodion Proca
ДТП в центре столицы.

Инцидент произошел на пересечении улиц Измаильская и 31 августа 1989 года. Пострадали автомобили марок BMW, Volkswagen и Audi. Точные обстоятельства происшествия должны быть установлены патрульными инспекторами.

Accident la intersecția străzilor 31 august și Ismail din Capitală
© Sputnik / Rodion Proca
Столкновение трех автомобилей.

Один из водителей признал, что совершил ошибочный маневр, который и привел к столкновению. Ему грозит штраф в размере 1 500 леев и шесть штрафных очков. 

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