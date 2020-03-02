Одно неверное действие - и столкновение трех автомобилей

Инцидент произошел на пересечении столичных улиц Измаильская и 31 августа 1989 года в понедельник.

Кишинев, 2 февраля, Sputnik. В центре города столкнулись три автомобиля. Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

© Sputnik / Rodion Proca ДТП в центре столицы.

Инцидент произошел на пересечении улиц Измаильская и 31 августа 1989 года. Пострадали автомобили марок BMW, Volkswagen и Audi. Точные обстоятельства происшествия должны быть установлены патрульными инспекторами.

© Sputnik / Rodion Proca Столкновение трех автомобилей.

Один из водителей признал, что совершил ошибочный маневр, который и привел к столкновению. Ему грозит штраф в размере 1 500 леев и шесть штрафных очков.

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