Одно неверное действие - и столкновение трех автомобилей

Кишинев, 2 февраля, Sputnik. В центре города столкнулись три автомобиля. Эту информацию подтвердила для Sputnik Молдова Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.
Инцидент произошел на пересечении улиц Измаильская и 31 августа 1989 года. Пострадали автомобили марок BMW, Volkswagen и Audi. Точные обстоятельства происшествия должны быть установлены патрульными инспекторами.
Один из водителей признал, что совершил ошибочный маневр, который и привел к столкновению. Ему грозит штраф в размере 1 500 леев и шесть штрафных очков.
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