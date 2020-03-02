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Протест ветеранов конфликта на Днестре.

Жесткая кара - мужчину, разбившего булавой дверь правительства, накажут

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20200302/29387860/zhestkaya-kara-muzhchinu-razbivshego-dver-pravitelstva-bulavoy-nakazhut.html

Протест ветеранов конфликта на Днестре в понедельник днем перерос в конфликт с правоохранительными органами, в результате которого один из манифестантов разнес деревянной булавой стекло на входе в здание кабинета министров.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Акт хулиганства, который совершил днем в понедельник один из ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, разбив одну из стеклянных дверей при входе в здание правительства деревянной булавой, попал в поле зрения правоохранительных органов.

Они расследуют инцидент, а мужчина рискует получить наказание, в соответствии с Уголовным кодексом Молдовы. Об этом сообщила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

Сейчас следователи Инспектората полиции сектора Буюканы собирают доказательства вины подозреваемого, после чего будет вынесено решение - понесет мужчина уголовную или административную ответственность. 

Несколько сотен молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре вышли в понедельник на пикет перед зданием правительства страны. Требования манифестантов самые разные - отставка правительства, досрочные парламентские выборы, улучшение условий жизни ветеранов конфликта.

Автомобильное движение по бульвару Штефана чел Маре было заблокировано на участке, пролегающем через площадь Великого Национального собрания. Общественный транспорт встал, в результате чего в центре столицы образовались пробки.

Памятник А. В. Суворову в Тирасполе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. В июле 1992 года c вводом российских миротворцев удалось остановить вооруженную фазу конфликта.

В июле 1992 года президент Молдовы Мирча Снегур и лидер России Борис Ельцин в присутствии главы приднестровского региона Игоря Смирнова подписали соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.

Сейчас мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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Теги:
наказание, повреждение, правительство, дверь


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